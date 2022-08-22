Минниханов наградил Воронкова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», высшей государственной наградой республики, по итогам выступления на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Награду хоккеисту сегодня на встрече с «Ак Барсом» вручил Президент РТ Рустам Минниханов, передает корреспондент «Татар-информа»..
Напомним, медалью ордена награждаются за особые заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за активную общественную и благотворительную деятельность.
Стоит отметить, что в сегодняшней встрече, помимо Минниханова, приняли участие президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, главный тренер команды Олег Знарок, генменеджер клуба Марат Валиуллин, игроки и тренерский штаб команды.
Ранее Президент Татарстана выступил с обращением к руководству, тренерскому штабу и игрокам «Ак Барса».