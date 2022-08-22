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Спорт
22 августа 2022  15:06

Минниханов наградил Воронкова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

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Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», высшей государственной наградой республики, по итогам выступления на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине. 

Награду хоккеисту сегодня на встрече с «Ак Барсом» вручил Президент РТ Рустам Минниханов, передает корреспондент «Татар-информа»..

Напомним, медалью ордена награждаются за особые заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за активную общественную и благотворительную деятельность. 

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече, помимо Минниханова, приняли участие президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, главный тренер команды Олег Знарок, генменеджер клуба Марат Валиуллин, игроки и тренерский штаб команды.

Ранее Президент Татарстана выступил с обращением к руководству, тренерскому штабу и игрокам «Ак Барса».

#хоккей #ХК Ак барс #Рустам Минниханов
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