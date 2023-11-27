Минниханов наградил ветерана труда медалью «100 лет образования ТАССР»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР» ветерана труда Миргалима Нагаева. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд», – указано в тексте.

Напомним, госнаграда была утверждена к 100-летию со дня образования ТАССР. Решение было поддержано на заседании Госсовета РТ 25 сентября 2019 года, внешний вид медали в октябре 2019 года утвердил Рустам Минниханов.