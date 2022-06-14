Минниханов наградил пятерых татарстанцев медалями «За доблестный труд»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил пятерых татарстанцев республиканскими медалями «За доблестный труд». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Так, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие театрального искусства награждена актриса Камаловского театра Фирая Акберова, за заслуги в обеспечении транспортного обслуживания населения в течение многих лет – гендиректор Нижнекамского ПАТП №1 Марат Галиахметов.
За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики награды удостоен директор ООО «Чистопольские семена» Николай Прокофьев, за многолетний плодотворный труд в области соцобслуживания населения медаль вручат директору ООО «Чистопольские семена» Николаю Прокофьеву. Также награжден индивидуальный предприниматель Хамит Хакимов за активную общественную и благотворительную деятельность.
Напомним, на минувшей неделе Минниханов вручил республиканские и федеральные государственные награды татарстанцам, внесшим большой вклад в развитие региона.