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Общество 4 февраля 2024 11:34

Минниханов наградил пять преподавателей медалью «За доблестный труд»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью РТ «За доблестный труд».

Наградой отмечены пять преподавателей — «за большой вклад в развитие системы образования и многолетнюю плодотворную работу», говорится в документе.

Медали удостоились учитель русского языка и литературы лицея №9 им.А.С.Пушкина Зеленодольского района Татьяна Гайфуллина, учитель физкультуры гимназии №3 Чистопольского района Анатолий Гуляков, директор гимназии №6 Приволжского района Казани Ольга Баклашова, мастер производственного обучения Мамадышского политехнического колледжа Раис Камалеев и директор лицея — инженерного центра Советского района Казани Венера Хайрутдинова.

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#Рустам Минниханов #медаль за доблестный труд
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