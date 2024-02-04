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Минниханов наградил пять преподавателей медалью «За доблестный труд»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью РТ «За доблестный труд».
Наградой отмечены пять преподавателей — «за большой вклад в развитие системы образования и многолетнюю плодотворную работу», говорится в документе.
Медали удостоились учитель русского языка и литературы лицея №9 им.А.С.Пушкина Зеленодольского района Татьяна Гайфуллина, учитель физкультуры гимназии №3 Чистопольского района Анатолий Гуляков, директор гимназии №6 Приволжского района Казани Ольга Баклашова, мастер производственного обучения Мамадышского политехнического колледжа Раис Камалеев и директор лицея — инженерного центра Советского района Казани Венера Хайрутдинова.
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