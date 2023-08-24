Минниханов наградил президента ВК «Зенит» Кантюкова медалью «За заслуги перед РТ»

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Президент волейбольного клуба «Зенит», главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам Казаньоргсинтеза Рафкат Кантюков награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«За особый вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность», – сказано в документе, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за заслуги перед республикой почетную награду присудили гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову и начальнику Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной.