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Минниханов наградил президента ВК «Зенит» Кантюкова медалью «За заслуги перед РТ»
Президент волейбольного клуба «Зенит», главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам Казаньоргсинтеза Рафкат Кантюков награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
«За особый вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность», – сказано в документе, опубликованном сегодня на портале правовой информации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за заслуги перед республикой почетную награду присудили гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову и начальнику Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной.
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