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Общество 30 июля 2023 18:42

Наиль Маганов и Гульшат Нигматуллина награждены за заслуги перед Татарстаном

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Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина награждены медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующие указы подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Наиль Маганов

Фото: © «Татар-информ»

Согласно документам, Маганов отмечен «за значительный вклад в развитие нефтяной промышленности республики, многолетний плодотворный труд, активную общественную и благотворительную деятельность».

Гульшат Нигматуллина

Фото: © «Татар-информ»

Гульшат Нигматуллина же удостоена награды «за особый вклад в развитие и совершенствование системы государственной регистрации актов гражданского состояния в республике, многолетний плодотворный труд в органах государственной власти».

#Наиль Маганов #гульшат нигматуллина #награждение
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