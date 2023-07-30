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Наиль Маганов и Гульшат Нигматуллина награждены за заслуги перед Татарстаном
Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина награждены медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующие указы подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Согласно документам, Маганов отмечен «за значительный вклад в развитие нефтяной промышленности республики, многолетний плодотворный труд, активную общественную и благотворительную деятельность».
Гульшат Нигматуллина же удостоена награды «за особый вклад в развитие и совершенствование системы государственной регистрации актов гражданского состояния в республике, многолетний плодотворный труд в органах государственной власти».
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