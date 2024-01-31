Минниханов наградил предпринимателя из Высокогорского района орденом «Дуслык»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил директора ООО «Битаман» Шауката Вахитова орденом «Дуслык». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний плодотворный труд», – сказано в тексте.

Организация находится в Высокогорском районе Татарстана и занимается молочным производством.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана наградил депутата Госсовета РТ Валерия Власова орденом «Дуслык».