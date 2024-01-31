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Минниханов наградил предпринимателя из Высокогорского района орденом «Дуслык»
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил директора ООО «Битаман» Шауката Вахитова орденом «Дуслык». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
«За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний плодотворный труд», – сказано в тексте.
Организация находится в Высокогорском районе Татарстана и занимается молочным производством.
Ранее сообщалось, что Раис Татарстана наградил депутата Госсовета РТ Валерия Власова орденом «Дуслык».
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