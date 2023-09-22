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Минниханов наградил депутата Госсовета Татарстана орденом «Дуслык»
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Валерий Власов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил депутата Госсовета РТ Валерия Власова орденом «Дуслык». Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя республики.
В тексте уточняется, что Власов отмечен «за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу».
Депутат, напомним, является членом Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку; заслуженный спасатель Республики Татарстан.
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