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Политика 13 марта 2024 11:33

Минниханов наградил орденом «Дуслык» секретаря республиканского Совбеза

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении секретаря Совбеза республики Рафаиля Гильманова орденом «Дуслык». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка, многолетнюю безупречную службу», – указано в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов наградил двух ветеранов труда орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР».

#Рустам Минниханов
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