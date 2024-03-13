Минниханов наградил орденом «Дуслык» секретаря республиканского Совбеза

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении секретаря Совбеза республики Рафаиля Гильманова орденом «Дуслык». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка, многолетнюю безупречную службу», – указано в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов наградил двух ветеранов труда орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР».