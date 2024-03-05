Минниханов наградил двух ветеранов труда орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР». Документы опубликованы на портале правовой информации.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет ТАССР» ветеран труда Рашиль Халиуллин. Еще один ветеран труда – Дания Давлетшина – отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики орденом «Дуслык».

Кроме того, медали «100 лет ТАССР» удостоены трое россиян: член Культурного центра татар и башкир Бардымского района Ильяс Гимадутдинов, глава КФХ «Камалетдинов Хасыл Хамзинович» – член Федерации корэш РФ Хасыл Камалетдинов, глава Медведевского района Марий Эл, член совета Региональной национально-культурной автономии татар республики Рузяль Усманов.

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ», – указано в документе.