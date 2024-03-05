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Общество 5 марта 2024 15:23

Минниханов наградил двух ветеранов труда орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР». Документы опубликованы на портале правовой информации.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет ТАССР» ветеран труда Рашиль Халиуллин. Еще один ветеран труда Дания Давлетшина отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики орденом «Дуслык».

Кроме того, медали «100 лет ТАССР» удостоены трое россиян: член Культурного центра татар и башкир Бардымского района Ильяс Гимадутдинов, глава КФХ «Камалетдинов Хасыл Хамзинович» – член Федерации корэш РФ Хасыл Камалетдинов, глава Медведевского района Марий Эл, член совета Региональной национально-культурной автономии татар республики Рузяль Усманов.

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ», – указано в документе.

#Рустам Минниханов
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