news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 16 марта 2024 06:30

Минниханов наградил орденом «Дуслык» главу Совета ветеранов Администрации Раиса РТ

Скопировать ссылку

Референт при ректорате КФУ, председатель Совета ветеранов Администрации Раиса Татарстана Ирина Терентьева награждена орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов.

В документе говорится, что Терентьева отмечена «за многолетнюю плодотворную работу на благо республики и активную общественную деятельность».

Напомним, что ранее Рустам Минниханов наградил этим орденом секретаря Совбеза Татарстана.

#орден дуслык #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100