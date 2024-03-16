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Минниханов наградил орденом «Дуслык» главу Совета ветеранов Администрации Раиса РТ
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Референт при ректорате КФУ, председатель Совета ветеранов Администрации Раиса Татарстана Ирина Терентьева награждена орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов.
В документе говорится, что Терентьева отмечена «за многолетнюю плодотворную работу на благо республики и активную общественную деятельность».
Напомним, что ранее Рустам Минниханов наградил этим орденом секретаря Совбеза Татарстана.
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