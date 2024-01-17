Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов наградил начальника арского отдела МВД Багавиева
Скопировать ссылку
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР». Документ опубликован на портале руководителя республики.
«За заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка» отмечены начальник отдела МВД России по Арскому району полковник полиции Айдар Багавиев и старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по РТ полковник юстиции Александр Мещанов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2