Минниханов наградил начальника арского отдела МВД Багавиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР». Документ опубликован на портале руководителя республики.

«За заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка» отмечены начальник отдела МВД России по Арскому району полковник полиции Айдар Багавиев и старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по РТ полковник юстиции Александр Мещанов.