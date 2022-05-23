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Официальная хроника
23 мая 2022  11:02
Алексей Угаров

Минниханов наградил Мухаметшина орденом «Дуслык» на презентации его книги

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил презентацию книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы», вручив ее автору орден «Дуслык».

Презентация книги прошла в Национальной библиотеке Татарстана.

«Фарид Хайруллович ведет огромную работу в республике. У нас надержный парламент. Исполнительная власть без сильного парламента она невозможна. Здесь огромная заслуга нашего первого Президента Минтимера Шариповича [Шаймиева], и эта система дальше продолжила работу», – сказал он.

Орден «Дуслык» присваивается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации. Также им награждают тех, кто внес значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан.

Напомним, что накануне Председатель Государственного Совета Татарстана отметил свое 75-летие.

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