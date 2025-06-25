Минниханов наградил Москалькову орденом «Дуслык»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили решение проблемных вопросов участников специальной военной операции и их близких, реализацию программ социальной поддержки населения, в том числе семей с детьми, дальнейшее развитие правового просвещения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Украинские [дроны] беспокоят, вчера пять этих беспилотников сбили», – заметил во время разговора Минниханов. «Все-таки за эти годы удалось собрать мощную оборону и, может быть, выявить даже те места, где надо поработать», – ответила Москалькова.

«Двадцать второе июня только что было. И если бы не начало СВО, мы, наверное, все бы испытали вот те ужасы фашизма, которые начались 22 июня», – выразила уверенность омбудсмен РФ.

Москалькова также напомнила о прошедшем в Казани в прошлом году форуме БРИКС и о впервые состоявшейся встрече омбудсменов стран, входящих в эту организацию.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Все попытки западных государств и Украины изолировать нас от международного сообщества, конечно, провалились. И ваш здесь форум показал, какой интерес к развитию <...> экономики», – добавила она.

Рустам Минниханов также вручил Татьяне Москальковой орден «Дуслык» – за плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина.