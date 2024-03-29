Минниханов наградил медалью «За доблестный труд» вице-президента Академии наук РТ

Айнур Тимерханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении медалью «За доблестный труд». Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие гуманитарных наук отмечен вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов, за многолетний плодотворный труд в органах местного самоуправления – руководитель аппарата совета Аксубаевского района Раис Галиев, за заслуги в профессиональной деятельности и многолетний плодотворный труд – начальник Базы материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ, полковник внутренней службы Александр Колбасин и начальник отдела материально-технического обеспечения и государственного заказа Минспорта Флюра Тагирова.

Согласно еще одному указу, за многолетний плодотворный труд на благо республики награжден медалью «За доблестный труд» Минахтям Минахметов.

Ранее сообщалось, что Минниханов наградил кинооператора Гвоздя орденом «Дуслык».