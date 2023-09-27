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Минниханов наградил медалью «За доблестный труд» ректора Казанской ветакадемии
Ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана Рустам Равилов награжден медалью «За доблестный труд». Он отмечен «за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов», следует из указа, подписанного Раисом республики Рустамом Миннихановым.
Также награды удостоился редактор филиала АО «Татмедиа» — редакции журнала «Чаян» Алмаз Хамзин — за большой вклад в развитие СМИ и многолетний плодотворный труд
За большой вклад в развитие музейного дела в Татарстане награждена директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. Отмечен также многолетний добросовестный труд водителя автомобиля службы главного механика «КАМАЗ-Автотранспорт» Алмаза Зиятдинова и главного инженера этого же предприятия Вячеслава Мизюкаева.
Также награждено несколько представителей театров:
— артист Анфис Калимуллин из театра татарской эстрады «Мунча Ташы»;
— помощник художественного руководителя по труппе Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова Лилия Сысоева;
— артист драмы Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушания Файзуллина.
Еще одним указом руководитель республики присвоил звание «Заслуженный работник информатизации и связи РТ» замначальника Управления экономического анализа Экспертного департамента Раиса РТ Марии Павловой.
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