Коллектив журнала «Чаян» награжден дипломом Союза журналистов России

В финальный день Форума современной журналистики «Вся Россия — 2023» дипломом Союза журналистов РФ за большой вклад в развитие СМИ был награжден татарстанский журнал «Чаян». Награду вручил председатель союза Владимир Соловьев.

Напомним, журнал «Чаян» представил на форуме выставку в честь своего 100-летия. Она получила большой отклик от журналистов из разных регионов.

«Выбор площадки оказался очень удачным — выставку оценили профессионалы. Выставка шла всего один день, но резонанс был такой, что на протяжении всего форума ко мне подходили коллеги и интересовались, как мы работаем. Более того, они интересовались, как нам власти республики позволяют публиковать такие сатирические рисунки. У нас свободная, демократическая республика. Считаю, что мы достойно представили журнал, и о нем узнало еще больше людей по всей России», — сказал главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов.

Кроме «Чаяна», дипломы от Союза журналистов России получили журнал «Татарстан» и газета «Ютазинская новь» за победу в творческом конкурсе, а также АО «ТАТМЕДИА» за представленные на форуме медиапроекты.

Фото: © Алсу Исмагилова / «Татар-информ»