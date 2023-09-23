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Коллектив журнала «Чаян» награжден дипломом Союза журналистов России
В финальный день Форума современной журналистики «Вся Россия — 2023» дипломом Союза журналистов РФ за большой вклад в развитие СМИ был награжден татарстанский журнал «Чаян». Награду вручил председатель союза Владимир Соловьев.
Напомним, журнал «Чаян» представил на форуме выставку в честь своего 100-летия. Она получила большой отклик от журналистов из разных регионов.
«Выбор площадки оказался очень удачным — выставку оценили профессионалы. Выставка шла всего один день, но резонанс был такой, что на протяжении всего форума ко мне подходили коллеги и интересовались, как мы работаем. Более того, они интересовались, как нам власти республики позволяют публиковать такие сатирические рисунки. У нас свободная, демократическая республика. Считаю, что мы достойно представили журнал, и о нем узнало еще больше людей по всей России», — сказал главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов.
Кроме «Чаяна», дипломы от Союза журналистов России получили журнал «Татарстан» и газета «Ютазинская новь» за победу в творческом конкурсе, а также АО «ТАТМЕДИА» за представленные на форуме медиапроекты.
Фото: © Алсу Исмагилова / «Татар-информ»
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