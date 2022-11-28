Минниханов наградил медалью «Материнская слава» многодетную мать из Челнов

Жительница Набережных Челнов Ландыш Шаехова, воспитывающая пятерых детей, награждена медалью «Ана даны – Материнская слава». Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ландыш Шаехову наградили «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», говорится в указе.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» – это знак высшей степени материнского отличия, ей награждаются матери – граждане России, проживающие на территории Татарстана не менее пяти лет, родившие и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, ранее Президент Татарстана также подписал указ о награждении матери семерых детей из Сабинского муниципального района Ризали Хабибуллиной медалью РТ «Родительская доблесть».

Напомним, накануне в России отмечался День матери. В выходные Президент РФ Владимир Путин также присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня».