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Минниханов наградил медалями игроков и наставников «Зенита-Казани» и «Динамо — Ак Барс»
Игроки и наставники мужского волейбольного клуба «Зенит» и женского волейбольного клуба «Динамо — Ак Барс», а также директор ВК «Зенит» удостоены наград Республики Татарстан за успехи, достигнутые на чемпионатах России этого года. Соответствующие указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Волейболисты «Зенита-Казани» Дмитрий Волков, Сэм Деро, Алексей Кононов, Мика Кристенсон, Андрей Сурмачевский и Илья Федоров за победу в мужском национальном чемпионате награждены медалью РТ «За доблестный труд».
Этой же награды за победу в женском национальном чемпионате удостоены волейболистки «Динамо — Ак Барс» Анастасия Ануфриенко, Мария Бибина, Екатерина Енина, Ангелина Лазаренко, Елизавета Лукьянова, Брайелин Мартинес, Полина Матвеева, Элена Пьетрини и Ангелина Сперскайте.
«За большой вклад» в достижение спортсменками «высоких результатов» ту же медаль «За доблестный труд» получил главный тренер команды Зоран Терзич.
В свою очередь директор ВК «Зенит» Олег Брызгалов и главный тренер клуба Алексей Вербов «за особый вклад» в одержанную их подопечными победу награждены медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
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