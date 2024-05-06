Минниханов наградил медалями игроков и наставников «Зенита-Казани» и «Динамо — Ак Барс»

Игроки и наставники мужского волейбольного клуба «Зенит» и женского волейбольного клуба «Динамо — Ак Барс», а также директор ВК «Зенит» удостоены наград Республики Татарстан за успехи, достигнутые на чемпионатах России этого года. Соответствующие указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Волейболисты «Зенита-Казани» Дмитрий Волков, Сэм Деро, Алексей Кононов, Мика Кристенсон, Андрей Сурмачевский и Илья Федоров за победу в мужском национальном чемпионате награждены медалью РТ «За доблестный труд».

Этой же награды за победу в женском национальном чемпионате удостоены волейболистки «Динамо — Ак Барс» Анастасия Ануфриенко, Мария Бибина, Екатерина Енина, Ангелина Лазаренко, Елизавета Лукьянова, Брайелин Мартинес, Полина Матвеева, Элена Пьетрини и Ангелина Сперскайте.

«За большой вклад» в достижение спортсменками «высоких результатов» ту же медаль «За доблестный труд» получил главный тренер команды Зоран Терзич.

В свою очередь директор ВК «Зенит» Олег Брызгалов и главный тренер клуба Алексей Вербов «за особый вклад» в одержанную их подопечными победу награждены медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».