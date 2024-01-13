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Минниханов наградил медалью «100 лет ТАССР» главу Торгово-промышленной палаты Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР» председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиля Агеева. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд», – сказано в указе.
Госнаграда была утверждена к 100-летию со дня образования ТАССР. Решение было поддержано на заседании Госсовета РТ 25 сентября 2019 года, внешний вид медали в октябре 2019 года утвердил Рустам Минниханов.
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