Минниханов наградил лучшего ученого Татарстана – 2025: им стал Кев Салихов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани состоялась церемония награждения лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» по девяти номинациям. Главный приз, победу в номинации «Лучший ученый», получил доктор физико-математических наук, научный руководитель КФТИ имени Евгения Завойского Казанского научного центра РАН, почетный гражданин столицы Татарстана, академик РАН Кев Салихов.

«Сегодня мы чествуем наших ученых. В Татарстане продолжается работа по формированию региональных инструментов стимулирования научной деятельности, проект по созданию передовых инженерных школ мирового уровня, программа улучшения жилищных условий и многое другое. Подобные практики способствуют общему повышению эффективности научной политики страны и могут быть рекомендованы к апробации в других регионах», – заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Победителя в каждой номинации награждали высокие гости. Главную награду Кеву Салихову вручил сам Раис Татарстана. Лучшему ученому республики почти 90 лет, но он намерен и дальше заниматься наукой – как минимум до 95-летнего возраста.

«Наука – это большой ресурс. Она очень помогает найти ответы на вызовы будущего. Меня вдохновляет, что в Татарстане все, включая руководство, всегда поддерживают науку. Академия наук РТ стала самой уважаемой среди региональных. При таком отношении к делу мы не можем не достигать успехов», – отметил Салихов.

Кроме того, были награждены победители в категориях «Перспектива», «Наука – детям», «Цифровизация в науке», «Ученый – просветитель», «За верность науке», «Лучший научный сотрудник» и в специальной номинации.