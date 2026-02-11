Рустам Минниханов осмотрел выставку научных проектов Татарстана

Раис РТ Рустам Минниханов перед церемонией награждения лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» осмотрел выставку научных проектов Татарстана, организованную в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. На ней были представлены проекты из разных областей – от культуры до спорта и нефтехимии.

«Премия спонсирована Фондом целевого капитала Республики Татарстан, который направляет средства на поддержку целевых проектов. Целевой капитал номер один был создан для поддержки фундаментальной науки и перспективных ученых. Планируем и дальше развивать это направление, сегодня на выставке видим много важных инициатив», – рассказал «Татар-информу» директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Множество представленных проектов имеют отношение к сфере культуры. Например, один из них касался капсулы арт-терапии, которая с прошлого года помогает справляться со стрессом во время сессий студентам КазГИКа.

«Мы исследуем, как культура влияет на психоэмоциональное состояние человека. Мы создали нейрокапсулу, куда ложится человек, к нему подключаются датчики и анализируются его медицинские показатели. ИИ собирает все данные и предлагает свои рекомендации для арт-терапии», – объяснил корреспонденту «Татар-информа» директор Центра непрерывного образования КазГИКа Александр Потапов.

Привлек внимание и проект, связанный с сельским хозяйством. Команда учёных создала технологию переработки люпина в белковый корм для животных. Он кратно дешевле соевого, а люпин гораздо проще выращивать в средней полосе России.

«Мы решаем проблемы дефицита белкового корма и импортозамещения дорогостоящих иностранных кормов. Мы разработали технологию переработки семян люпина в белковый концентрат. Мы уже опробовали нашу разработку на нескольких хозяйствах и получили хорошие результаты», – заявил в беседе с агентством профессор КНИТУ-КХТИ Дмитрий Просвирников.

Напомним, в России до 2031 года реализуются инициативы Десятилетия науки и технологий.