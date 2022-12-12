Минниханов наградил инструктора ЦСК Армии Веронику Кудерметову из династии спортсменов

Спортсменка и инструктор спортивной команды по теннису и бадминтону федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Вероника Кудерметова награждена медалью «100 лет образования ТАССР». Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Награду спортсменке присвоили за достижение высоких спортивных результатов и большой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Вероника Кудерметова — заслуженный мастер спорта России. Она не раз добивалась высоких результатов на международных турнирах. Месяц назад стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA (вместе с бельгийкой Элизе Мертенс).

Напомним, ранее Минниханов встретился со спортивной династией Кудерметовых и заявил, что гордится несколькими поколениями спортсменов.