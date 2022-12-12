news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
12 декабря 2022  13:39

Минниханов наградил инструктора ЦСК Армии Веронику Кудерметову из династии спортсменов

news_top_970_100
Минниханов наградил инструктора ЦСК Армии Веронику Кудерметову из династии спортсменов

Спортсменка и инструктор спортивной команды по теннису и бадминтону федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Вероника Кудерметова награждена медалью «100 лет образования ТАССР». Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Награду спортсменке присвоили за достижение высоких спортивных результатов и большой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Вероника Кудерметова — заслуженный мастер спорта России. Она не раз добивалась высоких результатов на международных турнирах. Месяц назад стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA (вместе с бельгийкой Элизе Мертенс).

Напомним, ранее Минниханов встретился со спортивной династией Кудерметовых и заявил, что гордится несколькими поколениями спортсменов.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100