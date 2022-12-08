«Гордимся земляками»: Минниханов встретился со спортивной династией Кудерметовых

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Эдуардом, Вероникой и Полиной Кудерметовыми — представителями живущей в республике спортивной династии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, Президент Татарстана обратил внимание на большой вклад семьи Кудерметовых в развитие спорта в республике. В частности, по его словам, благодаря высоким достижениям Вероники и Полины теннис в регионе становится всё популярнее.

Фото: https://t.me/s/rustamminnikhanov

Затем Рустам Минниханов вручил Веронике Кудерметовой медаль в честь 100-летия ТАССР. Эдуард и Полина Кудерметовы в свою очередь отмечены благодарностями Президента РТ.

Впечатлениями от встречи руководитель республики поделился в своем Telegram-канале. «Встретился со спортивной династией Кудерметовых! Несколько поколений этой семьи — заслуженные спортсмены! Гордимся нашими земляками!» — написал он.

Фото: https://t.me/s/rustamminnikhanov

Эдуард Кудерметов — мастер спорта России по хоккею с шайбой. Почти двадцать лет занимался профессиональным хоккеем, из которых десять — в рядах казанского «Ак Барса», с которым в 1998 году завоевал золото чемпионата страны. После завершения спортивной карьеры начал тренировать дочерей Веронику и Полину, которые стали заниматься теннисом.

Вероника Кудерметова — заслуженный мастер спорта России. Она не раз добивалась высоких результатов на международных турнирах. Месяц назад стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA (вместе с бельгийкой Элизе Мертенс).

Фото: https://t.me/s/rustamminnikhanov

Полина Кудерметова — мастер спорта России, это звание ей присвоили в 15 лет. Она шесть раз побеждала на турнирах ITF в одиночном разряде. Двукратный чемпион России в смешанном разряде и обладатель Кубка России в одиночном.