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Минниханов наградил главу ДУМ России медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве, где вручил республиканские награды. В том числе он наградил председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
«Очень много делает для мусульман нашей страны. Не только нашей страны», – подчеркнул Раис РТ.
Ведущий отметил, что председатель ДУМ России отмечен за его большой вклад в сохранение и укрепление духовных и нравственных ценностей, за укрепление межконфессиональной дружбы и сохранение мира.
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