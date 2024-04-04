news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 апреля 2024 18:52

Минниханов наградил главу ДУМ России медалью ордена «За заслуги перед РТ»

Скопировать ссылку
Минниханов наградил главу ДУМ России медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Равиль Гайнутдин
Фото: телеграм-канал депутата Госдумы РФ Айдара Метшина

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве, где вручил республиканские награды. В том числе он наградил председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Очень много делает для мусульман нашей страны. Не только нашей страны», – подчеркнул Раис РТ.

Ведущий отметил, что председатель ДУМ России отмечен за его большой вклад в сохранение и укрепление духовных и нравственных ценностей, за укрепление межконфессиональной дружбы и сохранение мира.

#Рустам Минниханов #Равиль Гайнутдин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2