Минниханов наградил главу ДУМ России медалью ордена «За заслуги перед РТ»

Равиль Гайнутдин

Фото: телеграм-канал депутата Госдумы РФ Айдара Метшина

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве, где вручил республиканские награды. В том числе он наградил председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Очень много делает для мусульман нашей страны. Не только нашей страны», – подчеркнул Раис РТ.

Ведущий отметил, что председатель ДУМ России отмечен за его большой вклад в сохранение и укрепление духовных и нравственных ценностей, за укрепление межконфессиональной дружбы и сохранение мира.