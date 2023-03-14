Минниханов наградил Алевтину Кудрявцеву медалью ордена «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Документ появился на официальном портале правовой информации.

Награды удостоилась директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Татарстана при Кабинете Министров РТ» Алевтина Кудрявцева. В указе отмечается, что она награждена «за многолетний плодотворный труд на благо республики».

Ранее руководитель РТ присвоил восьми татарстанским врачам почетные звания.