Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов наградил Алевтину Кудрявцеву медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Документ появился на официальном портале правовой информации.
Награды удостоилась директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Татарстана при Кабинете Министров РТ» Алевтина Кудрявцева. В указе отмечается, что она награждена «за многолетний плодотворный труд на благо республики».
Ранее руководитель РТ присвоил восьми татарстанским врачам почетные звания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»