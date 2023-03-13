Минниханов присвоил восьми татарстанским врачам почетные звания

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил восьми работникам сферы здравоохранения почетные звания. Соответствующие указы руководителя республики опубликованы на его сайте.

В частности, семь медиков удостоены звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» «за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд».

Награждены заведующий Чистопольским межрайонным судебно-медицинским отделением отдела экспертизы трупов — врач-судмедэксперт Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РТ Владимир Исаев, заведующая отделением — врач-терапевт терапевтического отделения стационара Лениногорской ЦРБ Светлана Мальковская и врач — стоматолог-терапевт стоматологического кабинета поликлиники госпиталя медико-санитарной части МВД по РТ (Набережные Челны) Ильсияр Махмутова.

Кроме того, отмечены врач общей практики (семейный врач) Кузайкинской участковой больницы Альметьевской ЦРБ Петр Назаров, заместитель главного врача по медицинской части медико-санитарной части «Татнефти» и Альметьевска Рашид Нуруллин, врач-терапевт женской консультации Лениногорской ЦРБ Рашида Сипаева и врач — стоматолог-хирург стоматологического отделения Азнакаевской ЦРБ Ильфат Фархуллин.

Помимо этого, почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Татарстан» присвоено главному научному сотруднику научно-исследовательского отдела Республиканской клинической больницы Алексею Скворцову — «за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность в области здравоохранения».