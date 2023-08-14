Минниханов наградил 15 татарстанцев медалями «За доблестный труд» и почетными званиями

фото: пресс-служба Раиса РТ

15 татарстанцев отмечены медалями и почетными званиями Республики Татарстан. Указы об их награждении подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Медалью «За доблестный труд» за заслуги в своих областях отмечено 12 человек. Среди них в том числе председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, начальник отдела делопроизводства и контроля Управления судебного департамента в РТ Айдар Волков, замначальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабмина РТ Дина Кучекаева, директор Территориального фонда ОМС РТ Алсу Мифтахова и другие.

Вторым указом Раис Татарстана присвоил троим жителям республики почетное звание «Заслуженный энергетик РТ». Им отмечены электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка смежной сетевой организации АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» Мусавир Валиев, руководитель группы по эксплуатации и ремонту электрооборудования наземных приводов «Татнефть-Добыча» Олег Савельев и начальник района Аксубаевского района электросетей «Чистопольских электрических линий» Николай Телешов.