Минниханов наградил замруководителя Госалкогольинспекции РТ медалью «Дуслык»

Замруководителя Госалкогольинспекции Татарстана Фаннур Хамматов награжден орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Награда Хамматову присвоена «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу», говорится в указе.

Кроме того, Минниханов подписал указ о награждении своего помощника Газинура Бакирова медалью «За доблестный труд».

Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Раис РТ отметил завкафедрой хирургических болезней КГМУ Дмитрия Красильникова. Награды он удостоен «за значительный вклад в дело охраны здоровья населения и подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю научную деятельность».