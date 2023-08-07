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Минниханов наградил замруководителя Госалкогольинспекции РТ медалью «Дуслык»
Замруководителя Госалкогольинспекции Татарстана Фаннур Хамматов награжден орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Награда Хамматову присвоена «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу», говорится в указе.
Кроме того, Минниханов подписал указ о награждении своего помощника Газинура Бакирова медалью «За доблестный труд».
Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Раис РТ отметил завкафедрой хирургических болезней КГМУ Дмитрия Красильникова. Награды он удостоен «за значительный вклад в дело охраны здоровья населения и подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю научную деятельность».
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