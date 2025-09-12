news_header_top
Общество 12 сентября 2025 19:06

Минниханов на заводе СИБУРа в Казани: «Производство образцовое, условия труда шикарные»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с коллективом казанского предприятия СИБУРа – завода «Казаньоргсинтез». Он отметил, что на предприятии в последние годы многое изменилось, сообщает пресс-служба ГК «СИБУР».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Производство образцовое, условия труда шикарные, столовые стали лучше, бытовые условия изменились – чувствуется забота о людях», – констатировал Раис Татарстана.

Общаясь с молодыми специалистами предприятия, он также обратил внимание на создание новых образовательных центров при поддержке СИБУРа и развитие институтов повышения квалификации, в частности, центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участник программы «Трудовое долголетие», ветеран предприятия и казанского регби Валерий Носов подарил Рустаму Минниханову мяч для игры в регби, произведенный с использованием вторичных материалов.

«Рустам Нургалиевич, я 44 года работаю на «Казаньоргсинтезе», занимался модернизацией предприятия, сейчас поднимаем молодежь – программа «Трудового долголетия» работает. Разрешите от лица коллектива пожелать вам побед и удачи», – обратился он к руководителю республики.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Рустам Минниханов в ответ поблагодарил и также пожелал успехов коллективу предприятия.

