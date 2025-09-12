Минниханову на «Казаньоргсинтезе» подарили мяч для регби

Раису Татарстана Рустаму Минниханову сегодня на ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК «СИБУР») пожелали побед и подарили регбийный мяч от имени предприятия. Соответствующее видео выложила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Подарил мячик из вторичного полимерного материала сотрудник «Казаньоргсинтеза» Валерий Носов, который работает на предприятии уже 45 лет и увлекается регби. Он пожелал Рустаму Минниханову побед и удачи. «Победы должны быть вместе!» – ответил Раис РТ.

Кроме того, Раису Татарстана «рассказали, как СИБУР приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке», добавила Лилия Галимова.

Видео: t.me/galimovatatarstan.