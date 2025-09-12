news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 сентября 2025 16:29

Минниханову на «Казаньоргсинтезе» подарили мяч для регби

Читайте нас в
Телеграм

Раису Татарстана Рустаму Минниханову сегодня на ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК «СИБУР») пожелали побед и подарили регбийный мяч от имени предприятия. Соответствующее видео выложила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Подарил мячик из вторичного полимерного материала сотрудник «Казаньоргсинтеза» Валерий Носов, который работает на предприятии уже 45 лет и увлекается регби. Он пожелал Рустаму Минниханову побед и удачи. «Победы должны быть вместе!» – ответил Раис РТ.

Кроме того, Раису Татарстана «рассказали, как СИБУР приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке», добавила Лилия Галимова.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#Рустам Минниханов #казаньоргсинтез
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025