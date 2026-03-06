news_header_top
Общество 6 марта 2026 15:16

Минниханов: На хрупких плечах женщин Татарстана – тяжелая, очень ответственная ноша

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов после вручения госнаград отличившимся жительницам республики накануне 8 Марта на своих страницах в социальных сетях поздравил подписчиц с наступающим Международным женским днем.

«Бәйрәм уңаеннан республикабызның иң тырыш һәм булдыклы хатын-кызларын котладык! Сезнең киң күңелегез һәм йөрәгегез – Ватаныбыз терәге! Бәйрәм белән, сөекле кызлар! (в переводе – „Поздравили с праздником самых старательных и предприимчивых женщин нашей республики! Ваша широкая душа и сердце – опора Родины! С праздником, милые девушки!“)» – написал Раис РТ в своем блоге в MAX.

«На хрупких плечах женщин нашей республики – сложная, тяжелая, порой опасная и очень ответственная ноша. Низкий поклон вам, дорогие женщины! С наступающим праздником!» – подчеркнул в завершение Рустам Минниханов.

Подробнее о церемонии награждения можно прочитать в материале «Татар-информа».

