Минниханов вручил госнаграды выдающимся женщинам Татарстана накануне 8 марта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды выдающимся женщинам в преддверии Международного женского дня в Казанском Кремле.

«Искренне хочу выразить самые теплые слова благодарности женщинам, которые избрали своей миссией защиту Отечества. Родные многих из присутствующих женщин – супруги, сыновья, родные, близкие – принимают участие в специальной военной операции. Ваша сердечная теплота, сохранение надежного тыла являются главной опорой для наших ребят и укрепляют уверенность в победе», – обратился к женщинам Минниханов.

Он заверил, что Татарстан и впредь будет оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей.

«Наши бойцы – это герои нового времени, которые по поручению Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина мужественно выполняют свой боевой долг», – сказал Раис республики.

Среди награжденных – немало волонтеров, поэтому Минниханов поблагодарил их за бескорыстное служение обществу через волонтерские движения.

«Благодаря вашему участию преображаются судьбы людей, возрождается взаимопомощь и в целом вера в человечность», – сказал Раис Татарстана.

Особые слова благодарности и восхищения он выразил многодетным мамам, которые тоже получили награды.

«Это удивительные женщины, вырастившие настоящих патриотов своей Родины, чьи сыновья выбрали для себя путь защитника Отечества. Низкий вам поклон за ваш материнский подвиг, мудрость и силу духа», – поблагодарил Минниханов.

Награды получили 43 выдающиеся женщины. Среди них – руководитель фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина, награжденная медалью ордена «За заслуги перед РТ», директор ГБКЗ им. Сайдашева Инга Новикова, получившая медаль «За доблестный труд». Благодарность Раиса РТ получили волонтер объединения «Сила в единстве!» Алсу Муллахметова, серебряный волонтер Татьяна Самойленко и другие.