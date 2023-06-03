Минниханов: На водоемах произошло уже 26 происшествий – нужно усилить меры профилактики

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Усилить меры безопасности жителей и гостей республики на водоемах поручил Раис РТ Рустам Минниханов. С начала купального сезона в республике уже зарегистрировано 26 происшествий, в которых погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщил он на совещании в Кабмине РТ.

Всего в Татарстане задекларировано 53 пляжа, из них 26 открыты уже к посещению. «Начался период активного летнего отдыха, важно усилить профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водоемах», – подчеркнул Раис РТ.

Помимо этого, Минниханов напомнил, что в ближайшее время татарстанцев ждет целая череда праздников. К примеру, сегодня в Агрызском районе пройдет республиканский праздник марийской культуры «Семык», а следующим станет республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (село Нырья Кукморского района) и так далее. Он поручил безопасность людей в период проведения праздников, массовых гуляний, и уделить особое внимание соблюдению правил эксплуатации и безопасности на аттракционах для детей и подростков, сообщат пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, что также Минниханов призвал организовать качественный и безопасный отдых детей, сообщив, что сегодня в загородных лагерях отдыхают уже более 73 тыс. детей и подростков.