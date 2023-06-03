Минниханов поручил обеспечить для детей качественный и безопасный летний отдых

В Татарстане стартовала детская оздоровительная кампания – для детей открылись более 1,5 тыс. летних оздоровительных лагерей, в которых отдохнут порядка 168 тыс. детей. Обеспечить для них безопасный и качественный отдых поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Кабмине РТ.

В республике будет работать 128 загородных летних лагерей, 4 оздоровительных лагеря на побережье Черного моря, 46 палаточных лагерей, 1345 пришкольных детских лагерей, напомнил Минниханов. Уже приняли детей и подростков 1,3 тыс. лагерей – в них отдыхают более 73 тыс. человек. К примеру, в оздоровительном лагере в Набережных Челнах отдыхают 139 детей из Лисичанска. А в ближайшее время откроются и остальные площадки.

Необходимо организовать летний оздоровительных лагерь детей на должном уровне и обеспечить «содержательную программу с воспитательной компонентой», заявил Минниханов. Особое внимание он призвал уделить вопросам безопасности, в том числе – организации перевозок детей, а также их качественному питанию.

«Мы должны обеспечить хороший качественный и безопасный отдых детей», – приводит слвоа Раиса РТ его пресс-служба.

Напомним, в этом году на организацию отдыха детей выделено более 2 млрд рублей – это на 330 млн, или на 19%, больше, чем годом ранее. Подробнее о том, какие смены подготовили для детей и подростков – в материале «Татар-информа».