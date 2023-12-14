Минниханов на Совете по культуре: «Я человек Татарстана! Этим нужно гордиться»

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Вектор на патриотическое воспитание стал главной темой Совета по культуре при Раисе РТ, прошедшего сегодня в здании Казанской художественной школы.

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, важная и многогранная. Воспитание патриотизма должно начинаться с семьи. Патриотизм начинается со своей школы, со своего населенного пункта… Сегодня мы услышали, как можно ещё в этом направлении [нужно] поработать. И это должна быть системная работа. И нужны годы системной работы. Сюда мы также добавляем и культуру, и СВО, военно-патриотическую тематику. Но мы не должны быть навязчивыми: среда должна формировать патриотизм, а мы должны создавать эту среду», – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что в республике есть свои герои – спортсмены, передовики труда, представители образования, медицины и т.д. Именно они должны быть представлены молодому поколению как актуальные герои своего времени.

«У нас много талантов. Некоторые в нынешней обстановке говорят про себя: я человек мира. Нужно любить свой город, свою республику, свою страну. Я не человек мира – я человек Татарстана! И мы, каждый из нас, должны гордиться этим», – подчеркнул Минниханов.

На совете министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила о необходимости «сверки и координации» репертуаров республиканских театров со следующего года. Сделал акцент на актуализации героев, примеров для подражания для современных детей и молодежи председатель Регионального отделения федеральной молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов.