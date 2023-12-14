Минкульт Татарстана займется «сверкой и координацией» репертуаров театров с 2024 года

Со следующего года республиканским театрам необходимо предоставить Минкульту РТ репертуарный план на предстоящий период. Это необходимо «в рамках сверки и координации», заявила на Совете по культуре при Раисе Татарстана министр культуры республики Ирада Аюпова.

Мероприятие, в котором принимает участие руководитель РТ Рустам Минниханов, проходит в актовом зале отреставрированного в этом году художественного училища имени Фешина.

«Сейчас в репертуаре татарстанских театров около 300 спектаклей, из них около 100 ориентированы на молодежь. Необходимо новые постановки ориентировать на воспитание патриотизма молодежи, и в то же время они должны быть рассчитаны на поколение миллениалов», – сказала Аюпова.

Классические произведения, подчеркнула также региональный министр культуры, необходимо ставить только по текстам авторов, без переработок и интерпретаций. Ведомство, сказала Аюпова, получает немало обращений от зрителей об искажении названия произведений или их содержания. Как положительный пример театральной постановки Аюпова привела спектакль «А зори здесь тихие» молодежи Высокогорского района, как неоднозначный спектакль, к которому есть претензии зрителей, – «Nедоросль» Казанского ТЮЗа по классическому произведению Д.И.Фонвизина «Недоросль».

Министр культуры Татарстана объявила, что планируется провести работу по переформированию госзаданий для учреждений ведомства в целом. Сейчас, констатировала она, в вопросах патриотизма молодежь опирается на произведения советского периода. В связи с этим и необходимо, по словам Аюповой, переосмыслить политику театров.

«К сожалению, не слышно про героев нашего времени, современного периода. Но системная репертуарная политика возможна только при взаимодействии профессионального театрального, педагогического и родительского сообществ», – сказала Аюпова.

Министр культуры напомнила, что в послании к Государственному собранию Татарстана Раис РТ подчеркивал: патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности, быть в основе произведений культуры, являясь вопросом национальной безопасности и вопросом наличия будущего в широком смысле.