Минниханов: На саммите БРИКС в Казани мы ждем Президента Ирана Раиси

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Тегеране, встретился с двумя заместителями министра иностранных дел Ирана — по политическим вопросам Али Багери и шерпой (доверенным лицом) в БРИКС Махди Сафари. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Обсужались вопросы двустороннего сотрудничества, а также мероприятия в рамках российского предсетельства в объединении.

«Российская Федерация и Иран — давние и близкие партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность. Лидеры наших государств поддерживают постоянный диалог, совершают взаимные визиты», — заметил Минниханов.

Он напомнил, что товарооборот государств ежегодно растет, большой вклад в это вносит и Татарстан. У республики налажен хороший диалог с иранскими партнерами, в том числе на уровне провинций Восточный Азербайджан, Хорасан-Резави, Гилян, Голестан и других.

Раис рассказал собеседникам о промышленном и инвестиционном потенциале РТ, а также коснулся международных событий, которые запланированы в Казани в этом году. Так, через несколько дней стартует международный турнир «Игры будущего», затем запланированы международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и XVI саммит стран БРИКС.

В разговоре с шерпой Ирана в БРИКС Махди Сафари руководитель Татарстана отдельно обратил внимание на некоторые события. «Саммит глав государств, на который мы ждем Президента Ирана уважаемого господина [Эбрахима] Раиси, состоится в Казани в октябре текущего года. Уверен, мы будем много взаимодействовать именно с вами в рамках подготовки всех этих мероприятий», — добавил Минниханов.

Сафари, в свою очередь, напомнил, что работал послом Ирана в России и относится с глубоким уважением к нашей стране. В частности, он лично знаком с первым Президентом РТ — Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым и попросил передать тому слова глубокого уважения и пожелания крепкого здоровья.

Делегация из Татарстана, возглавляемая Раисом РТ, прибыла в Иран накануне. Завтра она примет участие в деловом форуме «Исфаган — Татарстан».