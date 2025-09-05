Минниханов на полях ВЭФ обсудил вопросы сотрудничества с зампредом Газпромбанка

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях X Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, провел встречу с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и АО «Газпромбанк» по перспективным направлениям», – отметили в пресс-службе.

Рустам Минниханов также принял участие в пленарном заседании ВЭФ-2025. На нем выступил Президент России Владимир Путин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит уже в десятый раз. На этот раз в мероприятии принимают участие представители 70 стран – от Китая и Вьетнама до Малайзии и Таиланда. ВЭФ собрал около 4,5 тыс. человек. В центре повестки – внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстан представлен на ВЭФ-2025 внушительной делегацией, призванной продемонстрировать потенциал региона. В состав делегации вошли представители ключевых структур республики, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации. Речь идет о Министерстве экономики РТ, которое представляет заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирном конгрессе татар и Инновационном технопарке «Идея».