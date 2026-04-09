Экономика 9 апреля 2026 18:57

Минниханов на полях РВФ встретился с инвесторами фонда «Новая химическая индустрия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в Казани XX Российского венчурного форума встретился с участниками (инвесторами) фонда «Новая химическая индустрия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе встречи инвесторы представили результаты работы фонда и сообщили о расширении состава участников. Собеседники отметили растущий в России интерес к развитию химических технологий как к одному из ключевых элементов новой индустриальной повестки и укрепления технологической независимости страны.

Фонд «Новая химическая индустрия» был создан в 2025 году по инициативе «Татнефтехиминвест-холдинга» и Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Он ориентирован на поддержку и масштабирование высокотехнологичных компаний химической отрасли. Инвестиции направляются на проекты в сфере органического синтеза, разработки новых материалов и веществ, а также технологий их производства.

Ранее сегодня Рустам Минниханов провел заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Поддержанные ИВФ РТ 37 проектов получили финансирование в размере 2 млрд рублей
#ИВФ РТ #Российский венчурный форум
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

