Минниханов на полях РВФ встретился с инвесторами фонда «Новая химическая индустрия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в Казани XX Российского венчурного форума встретился с участниками (инвесторами) фонда «Новая химическая индустрия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе встречи инвесторы представили результаты работы фонда и сообщили о расширении состава участников. Собеседники отметили растущий в России интерес к развитию химических технологий как к одному из ключевых элементов новой индустриальной повестки и укрепления технологической независимости страны.

Фонд «Новая химическая индустрия» был создан в 2025 году по инициативе «Татнефтехиминвест-холдинга» и Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Он ориентирован на поддержку и масштабирование высокотехнологичных компаний химической отрасли. Инвестиции направляются на проекты в сфере органического синтеза, разработки новых материалов и веществ, а также технологий их производства.

Ранее сегодня Рустам Минниханов провел заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ.