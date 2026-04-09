Поддержанные ИВФ РТ 37 проектов получили финансирование в размере 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Поддержанные Инвестиционно-венчурным фондом РТ 37 проектов получили финансирование в размере 2 млрд рублей – с учетом софинансирования. Об этом на заседании попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ рассказал его директор Дамир Галиев.

Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Казани XX Российского венчурного форума. Провел его Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, фонд сформировал воронку из 1308 проектов. По итогам конкурса «Инновация года-2025» получено 228 заявок. Основными сферами стали машиностроение и энергетика (26%), ИТ (24%), биотехнологии и АПК (23%). Были определены 25 победителей в пяти номинациях – от школьников до представителей корпораций.

Кроме того, открыт фонд «Новая химическая индустрия», ведется работа по созданию новых технопарков, отметил Галиев.

В качестве организатора или соорганизатора ИВФ РТ провел шесть крупнейших мероприятия федерального масштаба. Совокупная аудитория этих событий превысила 40 тыс. участников.

Состоявшийся в минувшем, 2025 году XIX Российский венчурный форум собрал 5 тыс. участников. Было представлено 150 стартапов с годовой выручкой свыше 9,6 млрд рублей. В результате удалось заключить инвестиционные обязательства на 900 млн рублей.

Участники заседания попечительского совета ИВФ РТ также наметили планы на 2026 год по финансированию проектов, разработке новых инструментов поддержки и активному присутствию на республиканских и федеральных мероприятиях.