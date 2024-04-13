Минниханов на полях форума «Мост Москва — Татарстан» встретился с Героем РФ Сайфуллиным

Раис РТ Рустам Минниханов рассказал о встрече с Героем РФ Рустамом Сайфуллиным на полях IX Московского молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Совместную фотографию с полковником руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.

«Даже получив серьезные ранения он вновь вернулся и продолжил исполнять свой воинский долг. Искренне предан своему Отечеству. Вот такие Герои должны быть примером для молодого поколения. Россия Герое Рөстәм Сәйфуллин белән таныштык. Ул безнең яшьләр өчен үрнәк булырга тиеш! (Познакомились с Героем России Сайфуллиным. Такой человек должен быть примером для нашей молодежи! – перевод с татарского)», – написал Раис РТ.

Рустам Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области в семье сибирских татар. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, что дало старт его военной карьере. Он служил в Чечне, инженерному взводу под руководством лейтенанта Сайфуллина было поручено освободить Грозный от заложенных противником мин. Находился на Донбассе с первых дней спецоперации, о которой объявил Президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года.

За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания Рустам Сайфулллин награжден званием Героя России.