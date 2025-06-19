Минниханов на ПМЭФ пообщался с телеведущими Брилевым и Зейналовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кратко пообщался с телеведущим Сергеем Брилевым и бывшей телеведущей Ирадой Зейналовой. Соответствующее видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Исәнмесез. Теплые объятия с известными друзьями Татарстана. Сергей Брилев и Ирада Зейналова», – написала Галимова.

Сергей Брилев сейчас занимается съемками документальных фильмов, а Ирада Зейналова является Чрезвычайным и Полномочным послом России на Маврикии.

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.