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Общество 19 июня 2025 14:17

Минниханов на ПМЭФ пообщался с телеведущими Брилевым и Зейналовой

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кратко пообщался с телеведущим Сергеем Брилевым и бывшей телеведущей Ирадой Зейналовой. Соответствующее видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Исәнмесез. Теплые объятия с известными друзьями Татарстана. Сергей Брилев и Ирада Зейналова», – написала Галимова.

Сергей Брилев сейчас занимается съемками документальных фильмов, а Ирада Зейналова является Чрезвычайным и Полномочным послом России на Маврикии.

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#ПМЭФ #Рустам Минниханов
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