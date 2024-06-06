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Экономика 6 июня 2024 10:43

Минниханов на ПМЭФ поддержал идею создать «комнаты тишины»

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Минниханов на ПМЭФ поддержал идею создать «комнаты тишины»
фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер. Встреча прошла в рамках Петербургского мэждународного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили деятельность компании в республике, а также реализацию отдельных проектов на объектах здравоохранения и образования.

Одна из поднятых тем концентрация детей во время учебы и создание «комнат тишины» с использованием технологий, позволяющих поглощать звук. Рустам Минниханов поддержал инициативу.

Напомним, ранее Минниханов уже провел встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.

#Рустам Минниханов #встреча #Санкт-Петербург #форум
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