Минниханов на ПМЭФ поддержал идею создать «комнаты тишины»

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер. Встреча прошла в рамках Петербургского мэждународного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили деятельность компании в республике, а также реализацию отдельных проектов на объектах здравоохранения и образования.

Одна из поднятых тем – концентрация детей во время учебы и создание «комнат тишины» с использованием технологий, позволяющих поглощать звук. Рустам Минниханов поддержал инициативу.

Напомним, ранее Минниханов уже провел встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.