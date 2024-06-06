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Минниханов на ПМЭФ поддержал идею создать «комнаты тишины»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер. Встреча прошла в рамках Петербургского мэждународного экономического форума (ПМЭФ).
Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили деятельность компании в республике, а также реализацию отдельных проектов на объектах здравоохранения и образования.
Одна из поднятых тем – концентрация детей во время учебы и создание «комнат тишины» с использованием технологий, позволяющих поглощать звук. Рустам Минниханов поддержал инициативу.
Напомним, ранее Минниханов уже провел встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.
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