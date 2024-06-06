Минниханов обсудил с Мазуром сотрудничество РТ и Томской области на ПМЭФ

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встретился с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, товарооборот между регионами по последним данным составляет порядка 1,7 млрд рублей. Татарстан поставляет в Томскую область грузовики, упаковочную продукцию, шины, медицинское оборудование, лекарства. В то же время в республику из области поступает химическая продукция, кабели.

При этом Минниханов видит хорошие перспективы для производственной кооперации в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики.

«Для наращивания взаимовыгодного сотрудничества наша республика готова предложить самосвалы, машины для нефтегазодобывающего комплекса, лесовозы, сельскохозяйственную технику», – сказал он.

Раис Татарстана также поблагодарил руководство области за участие в KazanForum. Томская область – единственный субъект Сибирского федерального округа, который представил региональную экспозицию.

Губернатор, в свою очередь, сказал, что делегация области, посетив казанский форум, смогла поучаствовать во многих полезных встречах.

«Мы не стоим на месте, у нас много нефтегазохимических проектов. Нам интересен опыт Татарстана в этом вопросе», - отметил Мазур.

Также на встрече стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами двух республик на 2024-2027 годы.