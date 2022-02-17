Галимова: Минниханов считает льготную ипотеку инструментом реального роста рынка жилья

Развитие программы льготной ипотеки является залогом дальнейшего роста рынка жилья, поскольку стимулирует реальный спрос на жилые «квадраты». Такое мнение на проходящей в Москве коллегии Минстроя России озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она уточнила, что проходящая коллегия – совместное заседание Минстроя России и возглавляемой Миннихановым Комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ и городская среда».

«На заседании обсуждают стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года. В Татарстане ввод жилья является одним из показателей социально-экономического развития. Республика занимает лидирующие позиции по объему ввода жилья, по итогам 2021 года этот показатель составил чуть более 3 млн квадратных метров», – отметила Галимова.

По ее словам, Президент Татарстана в ходе заседания озвучил ряд действенных мер, которые поддержат дальнейший рост данной отрасли.

«Рустам Нургалиевич обозначил программу льготной ипотеки как инструмент, стимулирующий реальный спрос на жилье. Он озвучил актуальные предложения по развитию строительной отрасли. Это продление действия программы льготной ипотеки до 2024 года, сохранение процентной ставки в размере 7% годовых, несмотря на рост ключевой ставки по линии ЦБ. Также он предложил увеличить сумму льготного ипотечного кредита с 3 до 6 млн рублей и включить в программу покупку индивидуального жилья для сдерживания роста цен на первичном рынке», – резюмировала Лилия Галимова.

