Минниханов предложил продлить в России программу льготной ипотеки для всех граждан под 7%

В России важно сохранить программу льготной ипотеки после 1 июля 2022 года со ставкой 7%, это позволит выполнить поручение главы государства Владимира Путина об увеличении темпов строительства жилья. Об этом сказал Президент Татарстан Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

В своем выступлении Минниханов напомнил, что Президент России поставил задачу обеспечить к 2030 году ввод жилья в стране на уровне 120 млн квадратных метров в год. Однако для этого нужны действенные механизмы стимулирования спроса на жилье.

«В Стратегии одним из ключевых мероприятий по данному вопросу является программа льготной ипотеки, которая будет распространятся только на отдельные категории граждан. В то же время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом Стратегии не предусмотрено. В связи с чем предлагаем продлить действие программы до 2024 года для всех категорий граждан, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также увеличить сумму кредита с 3 до 6 млн рублей», – сказал Минниханов.

Как было озвучено на заседании, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 9,5%, что сделало ипотечные продукты банков недоступными для многих граждан.

«Кроме того, предлагаем включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья. Это позволит сдержать рост цен на первичном рынке. В целом мы поддерживаем мероприятия по развитию дополнительных финансовых механизмов по приобретению жилья, при этом их следует детально проработать и расписать», – пояснил Минниханов.

Дополнительными финансовыми механизмами в данном случае могут быть накопительные жилищные счета как первоначальный взнос, жилье в рассрочку для отдельных категорий граждан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» по поручению главы государства Владимира Путина.