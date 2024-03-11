Минниханов передал российским авиакомпаниям ключи от собранных в Казани новых вертолетов

Фото: rais.tatarstan.ru

Холдинг «Вертолеты России» (ГК «Ростех») поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 вертолетов Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. В церемонии передачи символических ключей авиакомпаниям, состоявшейся на территории предприятия, приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, глава Коми Владимир Уйба, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих и гендиректор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Сегодня у нас важнейшее событие. Казанский вертолетный завод и Государственная транспортная лизинговая компания передают эксплуатирующим организациям 5 вертолетов Ми-8МТВ-1. Это — одна из самых массовых, универсальных и надежных машин в истории авиации, которая хорошо зарекомендовала себя для широкого спектра задач», — сказал на мероприятии Рустам Минниханов.

Он поблагодарил руководство страны за действующие программы поддержки отечественного авиапроизводства. До 2026 года Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут различным российским регионам 70 новых вертолетов.

«Это серьезная цифра, практически сопоставимая с годовым объемом выпуска продукции на предприятии. Для нас очень важно иметь такой гарантийный заказ», — сказал Раис республики.

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