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Минниханов передал российским авиакомпаниям ключи от собранных в Казани новых вертолетов
Холдинг «Вертолеты России» (ГК «Ростех») поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 вертолетов Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. В церемонии передачи символических ключей авиакомпаниям, состоявшейся на территории предприятия, приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, глава Коми Владимир Уйба, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих и гендиректор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
«Сегодня у нас важнейшее событие. Казанский вертолетный завод и Государственная транспортная лизинговая компания передают эксплуатирующим организациям 5 вертолетов Ми-8МТВ-1. Это — одна из самых массовых, универсальных и надежных машин в истории авиации, которая хорошо зарекомендовала себя для широкого спектра задач», — сказал на мероприятии Рустам Минниханов.
Он поблагодарил руководство страны за действующие программы поддержки отечественного авиапроизводства. До 2026 года Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут различным российским регионам 70 новых вертолетов.
«Это серьезная цифра, практически сопоставимая с годовым объемом выпуска продукции на предприятии. Для нас очень важно иметь такой гарантийный заказ», — сказал Раис республики.
Новые винтокрылые машины получили четыре перевозчика:
- «Комиавиатранс» (два вертолета будут обслуживать Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, а также использоваться для транспортного обслуживания отдаленных районов региона);
- авиакомпания «ЛИДЕР», базирующаяся в Московской области (вертолет будут выполнять заказы на авиационные работы, например, в нефтегазовом секторе);
- «Дальнереченск Авиа», которая специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока;
- камчатская авиакомпания «Витязь-аэро», занимающаяся пассажирскими и грузовыми перевозками, тушением пожаров, работой с внешней подвеской, вертолетными экскурсиями и турами в Кроноцкий заповедник, перелетами на территории для охоты, рыбалки и хели-ски.
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