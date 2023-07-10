Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов на «Иннопроме» осмотрел продукцию производителей из РФ, КНР и Белоруссии
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел продукцию отечественных, а также китайских и белорусских производителей, представленную на выставке «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, на площадке расположились свыше 600 экспонентов. Здесь представлены проекты цифрового производства, металлообработка, транспортного машиностроения, медицинское оборудование и ряд других.
Ожидается, что за время работы форума выставку посетят около 40 тыс. человек из 50 стран мира.
Ранее на стенде Ульяновской области Минниханов встретился с губернатором региона Алексеем Русских.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»