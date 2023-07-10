Минниханов на «Иннопроме» осмотрел продукцию производителей из РФ, КНР и Белоруссии

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел продукцию отечественных, а также китайских и белорусских производителей, представленную на выставке «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, на площадке расположились свыше 600 экспонентов. Здесь представлены проекты цифрового производства, металлообработка, транспортного машиностроения, медицинское оборудование и ряд других.

Ожидается, что за время работы форума выставку посетят около 40 тыс. человек из 50 стран мира.

Ранее на стенде Ульяновской области Минниханов встретился с губернатором региона Алексеем Русских.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана