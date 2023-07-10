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Минниханов высоко оценил потенциал для развития сотрудничества Казани и Ульяновска
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. На стенде региона на выставке «Иннопром — 2023» стороны обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества регионов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Перед началом встречи Минниханов и Русских ознакомились с промышленной продукцией региона, в том числе функционалом машины скорой помощи на шасси «Соллерс-Атлант».
«У нас хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности», — заявил Рустам Минниханов.
По последним данным, товарооборот регионов составляет 7 млрд рублей. Примером успешной кооперации Татарстана и Ульяновской области является совместный проект «Соллерс-Алабуги» и «Автодома» по производству автомобилей скорой медицинской помощи на шасси «Соллерс-Атлант».
Алексей Русских, в свою очередь, пригласил делегацию Татарстана посетить Ульяновскую область с бизнес-миссией. В заключение он обратил внимание, что Ульяновск заинтересован в запуске речных маршрутов в Татарстан.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
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